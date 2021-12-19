Выявлен «ночной» симптом омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет необычный симптом, который проявляется лишь ночью. К такому выводу пришёл британский терапевт Амир Хан, призвавший включить ночную потливость в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) как симптом «омикрона», сообщает Daily Star.

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С жалобами на повышенное ночное потоотделение обращаются к врачам пациенты клиник в Южной Африке, где появился этот штамм COVID-19. Новыми симптомами заражения от «омикрона» там называют также насморк, головную боль, усталость, ломоту и боли в теле.

По мнению Амира Хана, необходимо отслеживать случаи инфицирования «омикроном», чтобы упростить обнаружение вируса. По его наблюдениям, в «красной зоне» больные жалуются на повышенное потоотделение, когда им приходится менять одежду. Он считает, что следует учитывать даже такие факторы течения болезни, поскольку это позволит легче выявлять её.