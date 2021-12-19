В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
16 минут назад

Ученый спрогнозировал будущее коронавируса после «омикрона»

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ Роман Зиновкин рассказал, каким станет будущее коронавируса после того, как омикрон-штамм станет менее распространенным. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

Ученый спрогнозировал будущее коронавируса после «омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый заявил, что омикрон-штамм успешно вытесняет другие варианты COVID-19. Однако на нем развитие вируса не остановится, поскольку он приводит к новым мутациям, спрогнозировал биолог. Он объяснил, что в процессе эволюции побеждает тот, кто вытесняет своих конкурентов «из какой-то экологической ниши».

«Но надо помнить, что эволюция не останавливается, за "омикроном" будут и другие варианты, если только всему человечеству безумно не повезет и это не окажется штамм с действительно очень небольшой летальностью. Тогда большинство населения приобретет естественный иммунитет», — подчеркнул Зиновкин.

Специалист допустил, что новые мутации коронавируса могут развиваться уже сейчас. По его мнению, «омикрон» эволюционировал от альфа-варианта в теле человека, у которого наблюдались нарушения иммунной системы.

«Таким же образом прямо сейчас может развиваться новая мутация, но пока это не начнет проявляться в массовом порядке, мы не получим об этом никакого представления. Чем хуже вакцинированы люди в той или иной стране, тем больше вероятность, что оттуда пойдет новый штамм», — предупредил эксперт.

Зиновкин добавил, что вакцинация помогает смягчить последствия распространения омикрон-штамма. Однако он считает целесообразным начать разработку препаратов, предназначенных для борьбы конкретно с этой мутацией.

Ранее о будущем омикрон-штамма высказался глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он допустил, что новая мутация COVID-19 вытеснит «дельту».

Наука и техника,Наука,Александр Гинцбург,МГУ,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители