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20 минут назад

Найден препарат против тяжелой формы COVID-19

Ученые Йельского университета подтвердили механизм развития тяжелой и опасной формы COVID-19, которая поражает 10-20 процентов заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Открытие помогло найти препарат для эффективного лечения заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature Biotechnology.

Найден препарат против тяжелой формы COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперименты на генетически модифицированных мышах показали, что причиной осложнений при коронавирусной инфекции является избыточная воспалительная реакция иммунитета. При этом два хорошо известных метода лечения — использование моноклональных антител и стероид дексаметазон — могут помочь в лечении инфекций COVID-19. Однако антитела эффективны только на ранних стадиях заболевания.

Исследователи ввели коронавирус в носовую полость мышей, которые в результате начали страдать от типичных симптомов тяжелого COVID-19: повреждение легких, потеря веса и усиленный стойкий воспалительный иммунный ответ. На ранних стадиях инфекции иммунодепрессант дексаметазон был фатальным для мышей, когда подавлял начальный иммунный ответ, который имел решающее значение для борьбы с вирусом.

Однако этот препарат помог избавиться от инфекции на более поздних стадиях заболевания, подавив воспалительную реакцию, которая привела к повреждению органов. Это открытие поможет разработать новые методы лечения тяжелого течения COVID-19.
Наука и техника,Наука,COVID-19,
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