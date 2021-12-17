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29 минут назад

Защиту от коронавируса обнаружили в необычном месте

Подобные антителам белки из иммунной системы акул могут предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, его штаммами, а также родственными вирусами. Об этом свидетельствуют результатов исследования американских ученых, сообщает РИА Новости.

Защиту от коронавируса обнаружили в необычном месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне 16 декабря опубликовали результаты исследования, в ходе которого изучались антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.

"Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут", - поделился один из участников исследования Аарон ЛеБо.

По словам ученых, эти белки еще не испытывались на людях и не будут доступны для лечения пациентов в ближайшее время, однако они поспособствуют подготовке к будущим вспышкам COVID-19. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных изменяющихся вирусов.

Как подчеркнули ученые, этот новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Вместе с тем лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на прививки.

Наука и техника,РИА Новости,
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