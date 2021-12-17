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42 минуты назад

Раскрыты подробности об экране Xiaomi 12 Ultra до анонса

Скоро Xiaomi должна представить новую линейку флагманских смартфонов следующего поколения Xiaomi 12. Сегодня же в сети появилась новая утечка, касающаяся дисплея топовой модели Xiaomi 12 Ultra.

Раскрыты подробности об экране Xiaomi 12 Ultra до анонса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Информацией поделился инсайдер @数码闲聊站 в китайской соцсети Weibo. Если ему верить, Xiaomi 12 Ultra получит дисплей диагональю от 6,5 до 6,6 дюйма и разрешением 2K. Это заметно меньше, чем у смартфона предыдущего поколения Mi 11 Ultra с 6,81-дюймовым дисплеем. Таким образом, новинка будет чуть компактнее.

Согласно ранним слухам, другая модель линейки Xiaomi 12 Pro может оснащаться камерой под дисплеем. Также стало известно, что Xiaomi 12 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Смартфон может стоить $920.

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