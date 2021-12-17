Раскрыты подробности об экране Xiaomi 12 Ultra до анонса

Информацией поделился инсайдер @数码闲聊站 в китайской соцсети Weibo. Если ему верить, Xiaomi 12 Ultra получит дисплей диагональю от 6,5 до 6,6 дюйма и разрешением 2K. Это заметно меньше, чем у смартфона предыдущего поколения Mi 11 Ultra с 6,81-дюймовым дисплеем. Таким образом, новинка будет чуть компактнее.