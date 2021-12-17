Samsung неожиданно обновила смартфон пятилетней давности

Ранее в этом году Samsung убрала Galaxy S8 и Galaxy S8+ из списка поддерживаемых устройств. Однако компания удивила всех и выпустила новое обновление безопасности для смартфонов в сентябре 2021 года. Теперь Samsung выкатила ещё одно обновление для своих телефонов пятилетней давности.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Galaxy S8 и Galaxy S8+ получают новую прошивку версии G95xFXXUCDUK1. В ближайшие несколько дней обновление появится на разных рынках. Оно содержит исправление безопасности от ноября 2021 года, которое устраняет десятки уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью.