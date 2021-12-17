Apple выплатит по тысяче долларов сотрудникам на удаленке

Стало известно, что американская компания Apple решила выплатить каждому работнику на удаленке по тысяче долларов или около 74 тысяч рублей. Деньги призваны помочь обустроить дома рабочее место, однако использовать их можно как угодно.

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Об этом сообщил глава компании Тим Кук в служебной записке. Публично огласило эту информацию издание Bloomberg.

“Эти средства предназначены для того, чтобы помочь вам с домашним рабочим местом. Их можно использовать по своему усмотрению”, — заявил генеральный директор техногиганта.

Также в этом письме он напомнил в важности вакцинации для того, чтобы обезопасить как себя, так и окружающих.