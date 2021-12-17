В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
2 часа назад

Авито стал самым популярным сайтом объявлений в мире

Компания Similar Web, специализирующаяся на аналитике, опубликовала свежий мировой рейтинг посещаемости сайтов объявлений. И, внезапно, в этот раз первое место в нём занял популярный российский проект — Авито.

Авито стал самым популярным сайтом объявлений в мире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно собранной статистике, в ноябре Авито посетили 279,6 млн пользователей, при этом среднее время визита составило 11 минут. В течение данного промежутка времени пользователи успевали открыть в среднем 11,72 страницы с объявлениями.

И всё это сделало Авито самым популярным сайтом среди себе подобных.

Для сравнения, у предыдущего лидера рейтинга, американского Craiglist, в ноябре зарегистрировали лишь 276,92 млн посетителей при 8-минутном сеансе и 10,19 посещённых страниц.

Отметим, что Авито достигла определённых успехов и в российском сегменте интернета. Например, сервису удалось занять первую строчку в России сразу по нескольким категориям среди мобильных приложений по данным аналитического сервиса App Annie.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители