Авито стал самым популярным сайтом объявлений в мире

Компания Similar Web, специализирующаяся на аналитике, опубликовала свежий мировой рейтинг посещаемости сайтов объявлений. И, внезапно, в этот раз первое место в нём занял популярный российский проект — Авито.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно собранной статистике, в ноябре Авито посетили 279,6 млн пользователей, при этом среднее время визита составило 11 минут. В течение данного промежутка времени пользователи успевали открыть в среднем 11,72 страницы с объявлениями.

И всё это сделало Авито самым популярным сайтом среди себе подобных.

Для сравнения, у предыдущего лидера рейтинга, американского Craiglist, в ноябре зарегистрировали лишь 276,92 млн посетителей при 8-минутном сеансе и 10,19 посещённых страниц.