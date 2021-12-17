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46 минут назад

Врач перечислил особенности постковидного синдрома от «омикрона»

Постковидный синдром после перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон», не будет сильно отличаться от обычной картины заболевания. Однако он может вызывать более серьезные осложнения. Об этом рассказал врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбег Шугушев.

Перечислены особенности постковидного синдрома от «омикрона»
Фото: pixabay.compixabay.com

Недомогание в течение долгого времени после перенесенной инфекции является постковидным синдромом. Чаще всего пациенты жалуются на работу сердечно-сосудистой системы.

— Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса чисто теоретически, как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму, то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Кроме этого, эксперт отметил, что постковидный синдром зависит индивидуально от человека. Так, для инфекции, которая была вызвана штаммом «омикрон», наиболее характерны усталость, головная боль, ломота в суставах. Эти ощущения могут сохраняться у переболевшего COVID-19 человека даже дольше, чем осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой.

— Коронавирус очень хорошо проникает в нервную систему и, к сожалению, способен жить в ней долгие месяцы. Поэтому многие люди после инфекции жалуются на то, что у них долго не восстанавливается обоняние, вкус, они чувствуют повышенную утомляемость, разбитость, головную боль, — добавил специалист.

Однако многие медики считают, что новый штамм «омикрон» вызывает более легкую форму COVID-19. Если это подтвердится, то и долгосрочные последствия вируса будут менее выраженными.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

Наука и техника,ИА Sputnik,
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