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25 минут назад

Российский вирусолог назвал главную загадку омикрон-штамма коронавируса

Реальная тяжесть заболевания при омикроне пока неизвестна. Такую главную загадку нового штамма коронавируса назвал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, российский вирусолог Александр Чепурнов в интервью KP.RU.

Названа главная загадка омикрон-штамма коронавируса
Фото: ReutersReuters

«Самое главное, чего мы не знаем — реальная тяжесть заболевания, вызванного омикроном: как у привитых или переболевших, так и у людей, не имеющих никакой иммунной защиты от ковида. Предполагается, что это прояснится в течение ближайших двух недель», — объяснил профессор.

На вопрос, как защищаться от нового штамма, Чепурнов ответил, что в первую очередь нужно вакцинировать тех, кто не переболел или не привился. По его мнению, есть надежда на защитную силу клеточного иммунитета. Кроме того, эксперименты создателей вакцин на Западе показали, что в короткие сроки после прививки антитела слабеют не настолько сильно, а значит дают гораздо лучшую защиту от нового штамма.

Названы бесполезные вакцины против омикрон-штамма

Ранее Александр Чепурнов оценил высказывание представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвида Набарро о чрезвычайно быстром распространении нового штамма. Специалист напомнил, что за счет подобного преимущество дельта-штамм в свое время вытеснил все остальные версии вируса. С омикроном, по мнению вирусолога, ситуация будет такая же.

Наука и техника,Дэвид Набарро,Александр Чепурнов,ВОЗ,РАН,Комсомольская правда,
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