Россия нарастит производство «Союз МС»

«Недавно, мы возобновили практику космического туризма. Сейчас на орбите находится два гражданина Японии. Эта услуга приносит нам живые деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли», — заметил гендиректор, поручив «Энергии» создать «конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год».