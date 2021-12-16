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40 минут назад

Россия нарастит производство «Союз МС»

Генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» создать план наращивания производства космических кораблей «Союз МС», которые предполагается использовать для туристов, желающих слетать на Международную космическую станцию (МКС), сообщает госкорпорация.

Россия нарастит производство «Союз МС»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, после начала эксплуатации американского космического корабля Crew Dragon «с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС», что предоставило госкорпорации «возможность отправки на станцию экипажей из трех российских космонавтов».

«Недавно, мы возобновили практику космического туризма. Сейчас на орбите находится два гражданина Японии. Эта услуга приносит нам живые деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли», — заметил гендиректор, поручив «Энергии» создать «конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год».

В декабре космический корабль «Союз МС-20» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и японскими туристами Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано достиг МКС.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,
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