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32 минуты назад

TikTok выписали в России еще два штрафа

Социальной сети TikTok выписали еще два штрафа на один и три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

TikTok выписали в России еще два штрафа
Фото: ReutersReuters

Суд признал соцсеть виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Компании выписали два штрафа, общая сумма которых составила четыре миллиона рублей.

Ранее стало известно, что компания Meta Platforms (предыдущее название — Facebook) оштрафована в России еще на 13 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Помимо этого, Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter. Компании выписали два штрафа, общая сумма которых составила десять миллионов рублей.

3 декабря Роскомнадзор сообщил, что российские суды с начала 2021 года оштрафовали компании Meta, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации. Google в 2021 году был оштрафован на сумму 37,5 миллиона рублей, Meta Platforms — на 70 миллионов рублей, а TikTok — на 4,1 миллиона рублей. Уточнялось, что TikTok полностью оплатил штрафы.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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