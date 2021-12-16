TikTok выписали в России еще два штрафа

Социальной сети TikTok выписали еще два штрафа на один и три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Суд признал соцсеть виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Компании выписали два штрафа, общая сумма которых составила четыре миллиона рублей.

Ранее стало известно, что компания Meta Platforms (предыдущее название — Facebook) оштрафована в России еще на 13 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Помимо этого, Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter. Компании выписали два штрафа, общая сумма которых составила десять миллионов рублей.