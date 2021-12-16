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47 минут назад

Ученые опровергли главную версию появления человека

Американские антропологи пришли к выводу, что основная теория происхождения человека является несостоятельной.

Ученые опровергли главную версию появления человека
Фото: pixabay.compixabay.com

До сих пор в научном сообществе считалось верным предположение, что первые древнейшие представители человеческого вида появились в результате глобальных климатических изменений на планете 2,5-2,8 миллиона лет назад. Именно тогда на Земле случилась вспышка видообразования из-за того, что животным, а вместе с ними и предкам человека, приходилось покидать одни ареалы обитания и переселяться в другие.

Специалисты Университета Вашингтона уверены, что это не так. Ученые создали компьютерную модель эволюционирования видов, исключив из нее влияние внешних факторов. Как выяснилось, даже без изменений климата и воздействия иных внешних условий вспышки видообразования все равно происходят. Одна из подобных спонтанных вспышек и могла привести к появлению людей.

В дальнейшем авторы работы, представленной журналом Paleobiology, планируют узнать, что именно привело к возникновению конкретных человеческих особенностей, в частности, крупного мозга.

К слову, научных и псевдонаучных теорий происхождения человечества существует множество, по некоторым, предками людей могли быть инопланетяне, гидропитек - водная обезьяна или даже крокодилы.

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