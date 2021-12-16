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50 минут назад

Журнал Nature назвал людей года в науке

Журнал Nature опубликовал список людей, внесших, по мнению редакции издания, наибольший вклад в развитие науки в 2021 году. Людьми года стали ученые, исследовавшие COVID-19, специалисты, говорившие о проблеме глобального потепления, разработчики искусственного интеллекта и космических аппаратов.

Журнал Nature назвал людей года в науке
Фото: DoroT Schenk / Gerd Altmann / Pixabay / ScitechdailyDoroT Schenk / Gerd Altmann / Pixabay / Scitechdaily

Редакция журнала Nature опубликовала список из десяти человек, внесших, по их мнению, наибольший вклад в развитие науки в 2021 год. В список, конечно же, вошли специалисты, исследовавшие COVID-19: директор южно-африканской исследовательской платформы KRISP Тулио де Оливейра, впервые сообщивший о штамме «омикрон»; глава объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Винни Бяньима, привлекавшая внимание общественности к нехватке вакцин в бедных странах; британский эпидемиолог Мэган Калл, которая в научно-популярной форме рассказывала об исследованиях Агентства по охране здоровья; и Джанет Вудкок, возглавлявшая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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Другой важной темой 2021 года стало изменение климата. Внимания Nature удостоилась климатолог Фридерике Отто из Грэнтэмского института изменения климата и окружающей среды в Лондоне, которая изучила связь антропогенного изменения климата и экстремальных погодных условий. В список вошла также Виктория Таули-Корпус, специальный докладчик ООН из Филиппин, говорившая о важной роли коренных народов в защите биоразнообразия и предотвращении глобального потепления.

Человеком года стал инженер Китайского национального космического управления Чжана Жунцяо, руководивший первой китайской марсианской миссией, в результате которой удалось посадить на планету марсоход.

В этом году произошло множество прорывов и в сфере искусственного интеллекта (ИИ). После увольнения из Google Тимнит Гебру открыла исследовательский институт, который будет заниматься вопросами этики ИИ. Математик и программист Гийом Кабанак обнаружил тысячи фейковых научных публикаций и привлек внимание мировой общественности к этой проблеме. Британский специалист по ИИ Джон Джампер и его коллеги из компании DeepMind выложили в открытый доступ код программы AlphaFold, предсказывающей структуры белков с непревзойденной точностью.

Наука и техника,Google,ООН,
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