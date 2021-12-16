Журнал Nature назвал людей года в науке

Журнал Nature опубликовал список людей, внесших, по мнению редакции издания, наибольший вклад в развитие науки в 2021 году. Людьми года стали ученые, исследовавшие COVID-19, специалисты, говорившие о проблеме глобального потепления, разработчики искусственного интеллекта и космических аппаратов.

Фото: DoroT Schenk / Gerd Altmann / Pixabay / Scitechdaily DoroT Schenk / Gerd Altmann / Pixabay / Scitechdaily

Редакция журнала Nature опубликовала список из десяти человек, внесших, по их мнению, наибольший вклад в развитие науки в 2021 год. В список, конечно же, вошли специалисты, исследовавшие COVID-19: директор южно-африканской исследовательской платформы KRISP Тулио де Оливейра, впервые сообщивший о штамме «омикрон»; глава объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Винни Бяньима, привлекавшая внимание общественности к нехватке вакцин в бедных странах; британский эпидемиолог Мэган Калл, которая в научно-популярной форме рассказывала об исследованиях Агентства по охране здоровья; и Джанет Вудкок, возглавлявшая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Видео дня

Другой важной темой 2021 года стало изменение климата. Внимания Nature удостоилась климатолог Фридерике Отто из Грэнтэмского института изменения климата и окружающей среды в Лондоне, которая изучила связь антропогенного изменения климата и экстремальных погодных условий. В список вошла также Виктория Таули-Корпус, специальный докладчик ООН из Филиппин, говорившая о важной роли коренных народов в защите биоразнообразия и предотвращении глобального потепления.

Человеком года стал инженер Китайского национального космического управления Чжана Жунцяо, руководивший первой китайской марсианской миссией, в результате которой удалось посадить на планету марсоход.