Как смартфоны взламывают при помощи картинок

FORCEDENTRY использовало уязвимость в службе Apple iMessage. Как пояснил RUH8, люди отправляют друг другу гифки, а iMessage делает так, чтобы они крутились вечно. Для этого в заголовке GIF нужно поправить флажок. Чтобы не портить файл, iMessage делает его копию. Но по ошибке вместо копирования вызывается рендеринг картинок. Так, вредоносное ПО под видом гифки подсовывает PDF. А внутри PDF имеется картинка JBIG2. Этот формат графики для ксероксов. Чтобы файлы получались маленькими, он режет картинку на кусочки. Если куски, например буква «а» достаточно похожи между собой, то он использует один глиф для всего, как типографскую литеру. Чтобы избежать путницы в связи с этим, в формат добавили маски — разницу между «похожим» глифом и тем, что нужно воспроизвести. Эти исправления накладываются на глиф с помощью операций AND, OR, XOR и XNOR.