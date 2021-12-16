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1 час назад

Марсоход Perseverance понял, что ездит по лаве

Операторы марсохода Perseverance выяснили, что коренная порода, по которой вездеход передвигается, состоит из застывшей магмы, то есть образована потоками вулканической лавы. Кроме того, найденные в кратере камни многократно взаимодействовали с водой на протяжении множества геологических эпох, а некоторые из них содержат органические молекулы. Все эти данные были представлены во время доклада на декабрьской конференции Американского геофизического союза в Новом Орлеане. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте NASA.

Марсоход Perseverance ездит по лаве
Фото: NASANASA

Новое открытие удалось совершить с помощью прибора PIXL (Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry) — Планетарного инструмента для рентгеновской литохимии, рентгенофлуоресцентного спектрометра для точного определения элементного состава материалов с поверхности Марса и картирования горных пород, встречаемых по пути следования марсохода. Данные PIXL свидетельствуют о том, что порода, получившая наименование Brac, состоит из необычно большого количества крупных кристаллов оливина, заключенных в зернах пироксена.

«Я начинал отчаиваться и думать, что мы никогда не найдем ответа на поставленные вопросы, — признался ученый из проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене. — Но затем наш инструмент PIXL смог хорошо изучить обнаженный участок скалы в районе, получившем название Южная Сейта, и все стало ясно: кристаллы в скале — убедительное доказательство наших предположений».

Ученые-планетологи считают новые находки важной вехой для всей миссии, потому что когда образцы этих пород будут доставлены на Землю в следующем десятилетии, их можно будет датировать более надежным способом. Все это позволит лучше понять не только геологическую историю места посадки Perseverance, но и Марса и Солнечной системы в целом.

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