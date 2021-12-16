Марсоход Perseverance ездит по лаве

Операторы марсохода Perseverance выяснили, что коренная порода, по которой вездеход передвигается, состоит из застывшей магмы, то есть образована потоками вулканической лавы. Кроме того, найденные в кратере камни многократно взаимодействовали с водой на протяжении множества геологических эпох, а некоторые из них содержат органические молекулы. Все эти данные были представлены во время доклада на декабрьской конференции Американского геофизического союза в Новом Орлеане. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте NASA.

Фото: NASA NASA

Новое открытие удалось совершить с помощью прибора PIXL (Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry) — Планетарного инструмента для рентгеновской литохимии, рентгенофлуоресцентного спектрометра для точного определения элементного состава материалов с поверхности Марса и картирования горных пород, встречаемых по пути следования марсохода. Данные PIXL свидетельствуют о том, что порода, получившая наименование Brac, состоит из необычно большого количества крупных кристаллов оливина, заключенных в зернах пироксена.

«Я начинал отчаиваться и думать, что мы никогда не найдем ответа на поставленные вопросы, — признался ученый из проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене. — Но затем наш инструмент PIXL смог хорошо изучить обнаженный участок скалы в районе, получившем название Южная Сейта, и все стало ясно: кристаллы в скале — убедительное доказательство наших предположений».