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14 часов назад

Apple в обновлении на iPhone добавила долгожданную функцию

Apple наконец-то добавила возможность стирать и сбрасывать настройки заблокированного iPhone или iPad без необходимости подключения к ПК или Mac. Эта новая функция появилась благодаря новой возможности, когда iOS-устройство блокируется после слишком большого количества неудачных попыток ввода пароля.

Apple в обновлении на iPhone добавила долгожданную функцию
Фото: ТАССТАСС

Конечно, когда iPhone разблокирован, сбросить его до заводских настроек невероятно просто. Достаточно сделать пару нажатий в приложении "Настройки", чтобы стереть все содержимое и настройки. Однако до сих пор для того, чтобы сделать то же самое, когда устройство находится в заблокированном состоянии, требовалось использовать компьютер. Это означало, что, если вы забыли пароль от iPhone, вам придется перевести iPhone в режим восстановления DFU, а затем подключиться к ПК или Mac для восстановления через iTunes.

Теперь же, пока заблокированный iPhone или iPad подключен к интернету, вы можете стереть устройство с экрана блокировки (при условии, что на нем установлена iOS 15.2 или более поздняя версия).

После нескольких неудачных попыток ввода пароля в нижней части экрана появится опция "Стереть iPhone". Просто нажмите на нее, подтвердите, что хотите стереть устройство, а затем введите пароль Apple ID, чтобы отменить регистрацию учетной записи. После этого устройство перезагрузится, полностью удалив все пользовательские данные и начав работу с чистого листа.

К сожалению, теоретически этот способ может упростить работу мошенников, которые могут успеть удалить данные с вашего устройства, до того, как вы его заблокируете удаленно.

Наука и техника,Apple,
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