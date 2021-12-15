Предсказаны катастрофические последствия наступления «адской жары»

Потепление климата сделает невозможной работу на улице в тропических и субтропических регионах, экономические потери от снижения производительности труда составят 1,6 трлн долларов в год. Такой прогноз сделали ученые из американского Дьюкского университета, передает РИА «Новости».

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Специалисты считают, что с каждым дополнительным градусом глобальной температуры рабочим в Азии, Африке и на Ближнем Востоке станет все труднее находиться на улице в дневные часы.

Летом во многих местах будет невозможно безопасно выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы.

Глобальные потери от снижения производительности труда из-за потепления климата ученые оценивают в 1,6 трлн долларов.

Самыми уязвимыми странами, по их мнению, становятся Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большая часть населения работает на открытом воздухе.