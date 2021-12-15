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1 час назад

Предсказаны катастрофические последствия наступления «адской жары»

Потепление климата сделает невозможной работу на улице в тропических и субтропических регионах, экономические потери от снижения производительности труда составят 1,6 трлн долларов в год. Такой прогноз сделали ученые из американского Дьюкского университета, передает РИА «Новости».

Предсказаны катастрофические последствия наступления «адской жары»
Фото: РамблерРамблер

Специалисты считают, что с каждым дополнительным градусом глобальной температуры рабочим в Азии, Африке и на Ближнем Востоке станет все труднее находиться на улице в дневные часы.

Летом во многих местах будет невозможно безопасно выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы.

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Глобальные потери от снижения производительности труда из-за потепления климата ученые оценивают в 1,6 трлн долларов.

Самыми уязвимыми странами, по их мнению, становятся Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большая часть населения работает на открытом воздухе.

Ранее группа канадских и британских ученых провела исследование изменений климата до 2500 года и пришла к выводу, что 50% территорий в Африке, в районе Амазонке, на Аравийском полуострове, в Юго-Восточной Азии и северной Австралии станут непригодны для жизни.

Наука и техника,РИА Новости,
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