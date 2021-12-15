Климатологи заявили о критическом потеплении Арктики

Изменение температуры окружающей среды в глобальном масштабе продолжает создавать климатические перепады в Арктике из-за быстрого потепления в регионе. Об этом сообщили в XVI ежегодном Арктическом отчете специалисты Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований.
В документе указано, что за последние несколько лет в результате климатических изменений наблюдается резкая трансформация ледяного покрова. Для более точного установления возможных последствий изменения климата, в Арктическом отчете ученые собрали мнения более 100 исследователей из 12 стран мира.
В частности, эксперты сообщают, что в 2021 году в Арктике наблюдалась крайне теплая осень, которая является результатом халатной производственной деятельности человека. По их словам, тенденция глобального потепления является последовательной, неоспоримой и крайне тревожной.
«На данный момент, Арктика является одним из самых нагревающихся регионов на планете. При отсутствии каких-либо мер для сохранения целостности ледяного покрова, планета может столкнуться с необратимыми глобальными климатическими катастрофами. Только за лето 2021 года было зафиксировано три крупных таяния льда, что является вторым подобным случаем за всю историю. Арктика охлаждает всю планету и миллиарды людей полагаются на ее сдерживающее влияние на климат», – рассказал представитель Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований Рик Спинрад.
В докладе ученых также указывается, что в теплые регионы Аляски активно мигрируют бобры, которые по мере своего продвижения изменяют окружающую среду. Эксперты подчеркнули, что ситуация будет усугубляться, если экологические саммиты не инициируют активную борьбу с глобальным потеплением.
Напомним, в Арктике с 1960 года наблюдается самый большой рост температуры за последние несколько сотен лет. Так, за этот период полюса Земли потеплели на три градуса по Цельсию, что, по мнению экологов, является критическим показателем.