Климатологи заявили о критическом потеплении Арктики

Изменение температуры окружающей среды в глобальном масштабе продолжает создавать климатические перепады в Арктике из-за быстрого потепления в регионе. Об этом сообщили в XVI ежегодном Арктическом отчете специалисты Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований.

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В документе указано, что за последние несколько лет в результате климатических изменений наблюдается резкая трансформация ледяного покрова. Для более точного установления возможных последствий изменения климата, в Арктическом отчете ученые собрали мнения более 100 исследователей из 12 стран мира.

В частности, эксперты сообщают, что в 2021 году в Арктике наблюдалась крайне теплая осень, которая является результатом халатной производственной деятельности человека. По их словам, тенденция глобального потепления является последовательной, неоспоримой и крайне тревожной.

«На данный момент, Арктика является одним из самых нагревающихся регионов на планете. При отсутствии каких-либо мер для сохранения целостности ледяного покрова, планета может столкнуться с необратимыми глобальными климатическими катастрофами. Только за лето 2021 года было зафиксировано три крупных таяния льда, что является вторым подобным случаем за всю историю. Арктика охлаждает всю планету и миллиарды людей полагаются на ее сдерживающее влияние на климат», – рассказал представитель Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований Рик Спинрад.

В докладе ученых также указывается, что в теплые регионы Аляски активно мигрируют бобры, которые по мере своего продвижения изменяют окружающую среду. Эксперты подчеркнули, что ситуация будет усугубляться, если экологические саммиты не инициируют активную борьбу с глобальным потеплением.