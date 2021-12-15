Маcка раскритиковали за фантазии о Марсе

Илон Маск, которого журнал Time признал человеком года, дал большое интервью, в котором рассказал о планах по колонизации Марса и создании там устойчивой экосистемы со многими зверями. Ученые восприняли эти слова со скепсисом: по их мнению, животные не умеют пользоваться кислородным оборудованием, и в ближайшие сто лет подобные идеи реализовать не получится.

Фото: SpaceX SpaceX

Илон Маск рассказал о своих планах по исследованию космоса в интервью журналу Time. В основе его планов лежит ракета Starship, которую сейчас разрабатывают и испытывают в Техасе.

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Эта ракета должна позволить отправлять на Луну и Марс несколько десятков тонн полезной нагрузки за относительно небольшую цену, поскольку обе ее ступени будут полностью многоразовыми.

Во вторую ступень будет интегрирован космический корабль, который планируют дозаправлять после выхода на околоземную орбиту, что позволит ему продолжить полет к другим планетам или спутникам. Там, как и на Земле, Starship совершит посадку на хвост, после чего сможет вновь взлететь. Правда, для перелета на Землю с Марса потребуется произвести там дополнительное топливо.

Первоначально Маск создавал Starship для колонизации Марса, планируя впервые оправить его туда в 2022 году, а людей – в 2024. Эти сроки всегда вызывали скепсис у экспертов и журналистов, но теперь Маск изложил новый план. Согласно ему, Starship совершит первый облет Луны в 2023 году. Скорее всего, имеется в виду миссия Dear Moon, профинансированная японским миллиардером Юсаку Маэдзавой, который отправится в полет сам вместе с несколькими компаньонами, среди которых будут деятели искусства.

Следующий шаг, посадка на Луну, планируется «в течение трех лет», то есть, до конца 2024 года. Ранее в 2024 году планировалось впервые высадить людей на Луну по программе NASA «Артемида», которая предполагает возобновление человеческого присутствия на спутнике Земли.

Именно Starship был избран в качестве посадочного аппарата для этой программы, и потому неудивительно, что Маск обозначил такой срок. Правда, NASA уже отложило первую высадку на 2025 год, сославшись на судебные разбирательства с компанией Джеффа Безоса, но перед отправкой людей Starship должен будет совершить одну беспилотную посадку, чтобы доказать свою надежность.

После этого глава SpaceX планирует отправить миссию на Марс. По его словам, он «будет удивлен, если мы не сядем на Марсе в течение пяти лет», то есть в 2026 году. Вслед за первыми полетами должна начаться колонизация.

«Следующий по-настоящему важный шаг: строительство самодостаточного города на Марсе и поселение там животных и других созданий с Земли. Своеобразный футуристический Ноев ковчег. Мы, правда, захватим каждой твари больше чем по паре – будет странно брать ровно пару».

Многие эксперты отреагировали на эти планы с большим скепсисом, поскольку выращивать скот на планете без кислородной атмосферы довольно тяжело. Другие же заявили, что гипотетически это возможно, но точно не в этом столетии.

Роджер Винс, американский ученый из Лос-Аламосской национальной лаборатории, который возглавляет команду спектрометра SuperCam марсохода Perseverance, прокомментировал планы Маска для Daily Mail. По его словам, эта идея – «прекрасный набор звуков».

«Марс, который обладает атмосферой из углекислого газа, может быть отличным местом для выращивания растений, если держать их в тепле и поливать. Но это ужасное место для завоза животных, которым требуется кислород для дыхания, – говорит он.

– Люди достаточно умны, чтобы пользоваться кислородными приборами, но сможет ли животное поправить маску, если она начнет спадать с морды? Не думаю.

В итоге мы получим просто кучу мертвых животных. Давайте лучше начнем с ботанических садов».

Джонатан Макдауэлл, известный астрофизик из Гарвардского университета, в честь которого назван один из астероидов Главного пояса, тоже отнесся к планам изобретателя без энтузиазма. По его мнению, пройдет множество столетий, прежде чем люди смогут выращивать животных на Марсе.

«Люди могут существовать исключительно как часть биосферы – сложной экосистемы со множеством видов, – заявил он. – Если когда-либо мы построим на Марсе самодостаточную цивилизацию, тогда да, можно будет говорить о каком-то ковчеге. Близок ли к этому Илон Маск? Ни в коей мере». Макдауэлл считает, что едва ли первые марсианские поселенцы привезут с собой питомцев до конца этого столетия, поскольку человечество пока лишь «дотягивается до космоса на цыпочках». Однако в далеком будущем, считает он, заселение Марса животными и растениями неизбежно и логично.

Роберт Лиллис, планетолог из Калифорнийского университета в Беркли, тоже пошутил, что «вряд ли в ближайшее время ученые повезут на Марс трубкозубов, мартышек или пум». Однако исследователь отметил, что Илон Маск отчасти прав насчет завоза жизни на другие планеты в отдаленном будущем. «Он прав по большому счету: для самодостаточной колонии необходима экосистема из определенных растений и животных, которые поддерживаются в балансе. Им потребуется поддержка со стороны систем жизнеобеспечения, а также определенные ботанические и ветеринарные технологии. Это будет Эдемский сад. Ну, или Илонский».