Ученые назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

Ученые Пекинского университета выяснили, что среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 около 40 процентов являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Специалисты изучили результаты 95 научных работ и пришли к вывода, что у двоих из пяти инфицированных болезнь протекает бессимптомно. В обзор были включены перекрестные и когортные исследования, а также исследования серий случаев. В общей совокупности исследование охватывает более 29 миллионов человек.

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Отмечается, что суммарный процент бессимптомных инфекций среди протестированного населения составил 0,25 процента. Отдельно проводился анализ среди жителей домов престарелых (4,52 процента), авиапассажиров и пассажиров круизных лайнеров (2,02 процента), медицинских работников и пациентов больниц общего профиля (0,4 процента), а также беременных женщин (2,34 процента). Среди тех, у кого была выявлена коронавирусная инфекция, бессимптомными носителями оказались 40,5 процента.

По данным ученых, большинство пациентов не обращались за медицинской помощью и не могли быть обнаружены с помощью температурного скрининга. Практически у всех заражение было выявлено при массовом тестировании в узких группах риска, а также при проведении контроля контактов в окружении заболевших. Исследователи предполагают, что скорее всего, процент бессимптомных носителей инфекции на самом деле намного выше.

«Высокий процент бессимптомных зараженных указывает на потенциальный риск передачи ими инфекции в сообществах. Скрининг на бессимптомную инфекцию необходим, особенно в странах и регионах, в которых уже успешно взяли под контроль распространение SARS-CoV-2», — считают исследователи.