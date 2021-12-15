В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

Человеческий голос научились превращать в скульптуры

В сети появилась информация о крайне необычном проекте художника и вокалиста Гарри Йеффа. Он разработал систему Voice Gems, способную превращать голосовые данные человека в скульптуры.

Человеческий голос научились превращать в скульптуры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Точнее, изначально она делает из них цвета и формы, которые затем и превращает в скульптуры. Более того, Йефф запустил производство драгоценных камней на основе голоса, которые в дальнейшем можно использовать в том числе и при создании обручальных колец.

Уникальная черта голоса состоит в том, что мы используем его для связи с внешним миром, но он одновременно усиливает и наше внутреннее самоощущение. Но многим требуется смелость, чтобы почувствовать уверенность в своём голосе.

При работе над скульптурами художник сотрудничает с ещё одним мастером — Трунгом Бао. Для печати своих произведений они используют 3D-принтер, способный напечатать уникальную форму из более чем 200 тысяч минеральных частиц.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители