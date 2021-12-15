Человеческий голос научились превращать в скульптуры

В сети появилась информация о крайне необычном проекте художника и вокалиста Гарри Йеффа. Он разработал систему Voice Gems, способную превращать голосовые данные человека в скульптуры.
Точнее, изначально она делает из них цвета и формы, которые затем и превращает в скульптуры. Более того, Йефф запустил производство драгоценных камней на основе голоса, которые в дальнейшем можно использовать в том числе и при создании обручальных колец.
Уникальная черта голоса состоит в том, что мы используем его для связи с внешним миром, но он одновременно усиливает и наше внутреннее самоощущение. Но многим требуется смелость, чтобы почувствовать уверенность в своём голосе.
При работе над скульптурами художник сотрудничает с ещё одним мастером — Трунгом Бао. Для печати своих произведений они используют 3D-принтер, способный напечатать уникальную форму из более чем 200 тысяч минеральных частиц.