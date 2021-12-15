Человеческий голос научились превращать в скульптуры

В сети появилась информация о крайне необычном проекте художника и вокалиста Гарри Йеффа. Он разработал систему Voice Gems, способную превращать голосовые данные человека в скульптуры.

Точнее, изначально она делает из них цвета и формы, которые затем и превращает в скульптуры. Более того, Йефф запустил производство драгоценных камней на основе голоса, которые в дальнейшем можно использовать в том числе и при создании обручальных колец.

Уникальная черта голоса состоит в том, что мы используем его для связи с внешним миром, но он одновременно усиливает и наше внутреннее самоощущение. Но многим требуется смелость, чтобы почувствовать уверенность в своём голосе.