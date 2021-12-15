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1 час назад

Google анонсировала специальную версию Android 12 для слабых смартфонов

Несколько месяцев назад состоялся релиз Android 12. Чуть позже, в декабре, компания также выпустила первую бета-версию Android 12L для складных смартфонов. Теперь же поисковый гигант представил Android 12 Go — версию операционной системы для слабых смартфонов.

Google анонсировала специальную версию Android 12
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учитывая, что на сегодняшний день Android Go используется на более 200 млн устройств, свежий анонс порадует немало людей.

В Google рассказали, что Go-версия Android 12 будет запускать приложения на 30% быстрее в сравнении с предшественниками. При этом благодаря внедрению API SplahScreen, используемому в Android 12, пользователи смогут «посмотреть на что-то приятное» во время загрузки приложения.

Из прочих нововведений можно отметить «спящий режим» для приложений, обновление приложения Files Go, лёгкое переключение на гостевой профиль и т.д.

Релиз Android 12 Go намечен на 2022 год. Точный список устройств, которые получат апдейт, пока неизвестен.

Наука и техника,Google,
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