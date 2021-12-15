Google анонсировала специальную версию Android 12

Несколько месяцев назад состоялся релиз Android 12. Чуть позже, в декабре, компания также выпустила первую бета-версию Android 12L для складных смартфонов. Теперь же поисковый гигант представил Android 12 Go — версию операционной системы для слабых смартфонов.

Учитывая, что на сегодняшний день Android Go используется на более 200 млн устройств, свежий анонс порадует немало людей.

В Google рассказали, что Go-версия Android 12 будет запускать приложения на 30% быстрее в сравнении с предшественниками. При этом благодаря внедрению API SplahScreen, используемому в Android 12, пользователи смогут «посмотреть на что-то приятное» во время загрузки приложения.

Из прочих нововведений можно отметить «спящий режим» для приложений, обновление приложения Files Go, лёгкое переключение на гостевой профиль и т.д.