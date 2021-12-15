«Может образоваться гибрид»: чем грозит слияние «омикрона» и «дельты»

В фармацевтической компании Moderna предупредили, что при одновременном инфицировании штаммами «омикрон» и «дельта» они могут объединиться и привести к появлению тяжелой мутации. Под угрозой двойного заражения — люди с низким иммунитетом, рассказал «Газете.Ru» иммунолог. Им достаточно минимальной вирусной нагрузки, чтобы инфицироваться, а в их клетках может появиться «гибрид», который будет иметь свойства обоих штаммов.

При одновременном инфицировании штаммами коронавируса "омикрон" и "дельта" есть риск возникновения более опасной разновидности. Об этом сообщил главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон в ходе заседания комитета по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании.

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"В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и "Омикрон"... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "Дельтой". Это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", - цитирует его издание Express.

Сведения, которые ученые получили об "омикроне", говорят о том, что количество госпитализаций с новым штаммом сопоставимо с ситуацией, которую вызвала "дельта", добавил Бертон.

"Нужно всегда готовиться к тому, что будут происходить перехлесты внутри вида и будут появляться новые штаммы, мы уже видим это. Ничего сенсационного в этом заявлении нет. Ну появится новый штамм, будем изучать его свойства" , - заявил "Газете.Ru" замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь отметил, что "омикрон" вероятнее всего в течении нескольких недель станет доминирующим, что снизит вероятность инфицирования двумя штаммами одновременно.

"Судя по тому, как "омикрон" вытесняет "дельту", в тех странах, куда он уже попал, крайне маловероятный сценарий, что они будут сосуществовать. Вероятнее всего будет только "омикрон". Более того, смена доминирующей линии произойдет в считанные недели, в случае его завоза в страну - я думаю через четыре-пять недель", - пояснил он "Газете.Ru".

Кроме того, добавил Крючков, чтобы в организм человека попали сразу две вариации, нужны определенные условия, а также одинаковая вирусная нагрузка.

"Это достаточно ограниченная по времени возможность - нужно два независимых источника в короткий срок, с достаточной одинаковой вирусной нагрузкой, чтобы запустить инфекционный процесс по обеим линиям.

Кроме того, даже, если в организме появятся смешанные варианты, почти все из них будут иметь худшие свойства с эволюционной точки зрения в сравнении с омикроном либо такие же", - подчеркнул иммунолог.

Однако небольшая вероятность того, что, попавшие в организм штаммы мутируют, сохраняется, считает Покровский.

"В случае с "омикроном" и "дельтой" - такие заявления явная натяжка, потому что все эти штаммы, которые известны, уже могли встречаться в одном человеке, и пока ничего не произошло. При этом методом такого перехлеста рано или поздно можно получить вакцинный штамм, то есть заболевание будет очень легким, а иммунитет долгим и сильным", - уточнил эпидемиолог.

Также может образоваться "гибрид": часть генов и белков будет принадлежать "дельта", а другая — "омикрону".

"Если одновременно человек заразится двумя линиями вируса, то у него в организме может произойти комбинация и образоваться "гибрид", когда фактически часть генов и белков будет от "омикрона" и часть от "дельты". Но это очень маловероятный процесс, который не будет нести эпидемиологического значения", - сказал Крючков.

В группе риска, по его словам, пациенты с выраженным иммунодефицитом.

"Они могут с большей вероятностью заразиться обоими штаммами даже при относительно низкой вирусной нагрузке и, что самое опасное, - инфекция у них может протекать долго", - заключил он.

При этом усиливать вакцины, чтобы предупредить новую мутацию, пока не нужно, убежден Покровский.

"Можно, конечно, с помощью современной математики рассчитать, какие возможны варианты. И заложить результаты в будущих вакцинах. Усиливать их пока не нужно, поскольку опыт показывает, что, когда человек заболевает двумя вирусами, то они конкурируют в организме между собой, тем более, если они одного вида. Один из них берет верх, но это существенно не отражается на течении заболевания", - отметил он.

"Омикрон" обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. 6 декабря первые случаи "омикрона" выявили в России.