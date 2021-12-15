В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
34 минуты назад

Насколько чаще россияне стали покупать дорогие смартфоны

Специалисты МТС провели свежее исследование, которое показало, что россияне стал чаще покупать дорогие смартфоны. Так, продажи телефонов дороже 50 тыс рублей выросли в 1,5 раза.

Насколько чаще россияне стали покупать дорогие смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря этому, доля подобных устройств на российском рынке составляет 12,9%. При этом данные были собраны в период с января по октябрь 2021 года, т.е. тенденция достаточно свежая.

По мнению экспертов, рост популярности дорогих смартфонов связан с желанием пользователей реже менять аппарат. При этом и сами телефоны за последний год подорожали примерно на 30% — модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс рублей, в 2021 году вполне могла начать стоить даже дороже этой суммы.

Специалисты считают, что в 2022 году гаджеты продолжат дорожать. Ожидается, что рост цен составит примерно 15–17%, а связан он будет с ростом стоимости комплектующих.

Наука и техника,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители