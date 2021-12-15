Насколько чаще россияне стали покупать дорогие смартфоны

Специалисты МТС провели свежее исследование, которое показало, что россияне стал чаще покупать дорогие смартфоны. Так, продажи телефонов дороже 50 тыс рублей выросли в 1,5 раза.

Благодаря этому, доля подобных устройств на российском рынке составляет 12,9%. При этом данные были собраны в период с января по октябрь 2021 года, т.е. тенденция достаточно свежая.

По мнению экспертов, рост популярности дорогих смартфонов связан с желанием пользователей реже менять аппарат. При этом и сами телефоны за последний год подорожали примерно на 30% — модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс рублей, в 2021 году вполне могла начать стоить даже дороже этой суммы.