Произошел масштабный сбой в работе сервисов Amazon

Пользователи некоторых стран в среду пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. О проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Фото: EPA / ТАСC EPA / ТАСC

По его информации, масштабный сбой наблюдается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. О проблемах сообщают и пользователи стримингового сайта Twitch, принадлежащего Amazon. В работе интернет-магазина Amazon также наблюдаются неполадки.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей в США. В Индии, Германии, Великобритании и Канаде также зафиксированы сбои. На проблемы в работе Twitch в числе прочих пожаловались пользователи из России.