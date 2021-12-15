В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
42 минуты назад

Произошел масштабный сбой в работе сервисов Amazon, включая Twitch

Пользователи некоторых стран в среду пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. О проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Произошел масштабный сбой в работе сервисов Amazon
Фото: EPA / ТАСCEPA / ТАСC

По его информации, масштабный сбой наблюдается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. О проблемах сообщают и пользователи стримингового сайта Twitch, принадлежащего Amazon. В работе интернет-магазина Amazon также наблюдаются неполадки.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей в США. В Индии, Германии, Великобритании и Канаде также зафиксированы сбои. На проблемы в работе Twitch в числе прочих пожаловались пользователи из России.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов корпорации Amazon был зафиксирован 7 декабря.

Наука и техника,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители