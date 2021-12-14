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1 час назад

Dell показал ноутбук с самой образцовой в мире ремонтопригодностью

Компания Dell представила дизайн концепта своего нового ноутбука, который долго служит, легко разбирается и чинится. Пока что это все же концепт, однако и производство таких ноутбуков в будущем не отрицается.

Dell показал легко разбирающийся ноутбук
Фото: Dell Dell

Пробный концепт ноутбука, названый "Concept Luna", разработан командой дизайнеров Dell. Он имеет ряд необычных особенностей, которые призваны облегчить ремонт и обслуживание. Не нужны ни отвертки, ни растворители клея, чтобы отсоединить сломанную клавиатуру или отклеить треснувший экран; оба компонента просто освобождаются удалением пары удерживающих их на месте кнопок. Вся система содержит гораздо меньше винтов, чем типичный ноутбук Dell, что сокращает время, необходимое для замены компонентов. Уменьшенная материнская плата, размещенная в верхней крышке, позволяет ноутбуку пассивно охлаждать себя, что позволит отказаться от вентиляторов. Дизайнер-стратег компании Dell описал "Concept Luna", как ноутбук, который легко ремонтировать и модернизировать. Благодаря этому он с меньшей вероятностью будет заменен на новый, на производство которого уходит еще больше энергии и ресурсов.

Дрю Тош, дизайнер-стратег:

Мы действительно сосредоточены на повторном использовании и переработке … и на самом деле, это больше похоже на повторное использование … и переработку (ноутбука) будет только тогда, когда это действительно станет необходимо

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