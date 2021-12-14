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1 час назад

Что будет, если две недели не есть сахар

Чрезмерное количество сахара вредит организму. В том числе внутренним органам и сердечно-сосудистой системе. Доктор Дерья Улудюз рассказала, к какому результату приведёт отказ от сахара на 14 дней. Подробнее - в материале турецкого издания Sözcü.

Что будет, если две недели не есть сахар
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам профессора Дерьи Улудюз, даже если человек откажется от сахара на 14 дней, это положительно скажется на его здоровье. Более того, чтобы получить нормальное количество глюкозы в сутки, достаточно съесть полбанана. А вот употребление простых сахаров увеличит скорость сосудов и в целом сократит продолжительность жизни. А ещё сахар негативно влияет на состояние мозга человека.

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Когда тяга к сладкой пище исчезнет, человек будет дольше чувствовать себя сытым. Кроме этого, у него повысится общий уровень энергии: это было доказано в ходе одного из экспериментов, где испытуемые подчёркивали, что до перекуса сладким ощущали себя более бодрыми. Также известно, что при злоупотреблении сахаром эндорфина и серотонина образуется в организме меньше, а это усиливает усталость.

Состояние кожи при отказе от сахара также улучшится. Так, сладкие продукты способствуют раннему старению кожи, её потускнению, появлению прыщей. У мужчин при этом повысится уровень тестостерона в организме.

Помогает отказ от сахара и в предотвращении воспаления сосудов. Хроническое воспаление может привести к множеству серьёзных заболеваний: сахарному диабету, инсульту и пр. Воспаление же мозга, которое тоже может возникнуть при употреблении большого количества сладкого, - это причина деменции, болезни Альцгеймера.

Нервные клетки при отказе от сладкого начинают воспроизводить новые клетки. Это позволит улучшить концентрацию внимания.

Кроме того, когда человек ест много продуктов с большим количеством сахара, он ощущает голод гораздо чаще. Объясняется это тем, что с каждым разом в организме вырабатывается всё больше инсулина, чтобы глюкоза не нанесла вред организму. В итоге у человека развиваются такие болезни, как стеатогепатит, ожирение, а также сахарный диабет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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