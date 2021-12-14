Что будет, если две недели не есть сахар

Чрезмерное количество сахара вредит организму. В том числе внутренним органам и сердечно-сосудистой системе. Доктор Дерья Улудюз рассказала, к какому результату приведёт отказ от сахара на 14 дней. Подробнее - в материале турецкого издания Sözcü.

По словам профессора Дерьи Улудюз, даже если человек откажется от сахара на 14 дней, это положительно скажется на его здоровье. Более того, чтобы получить нормальное количество глюкозы в сутки, достаточно съесть полбанана. А вот употребление простых сахаров увеличит скорость сосудов и в целом сократит продолжительность жизни. А ещё сахар негативно влияет на состояние мозга человека.

Видео дня

Когда тяга к сладкой пище исчезнет, человек будет дольше чувствовать себя сытым. Кроме этого, у него повысится общий уровень энергии: это было доказано в ходе одного из экспериментов, где испытуемые подчёркивали, что до перекуса сладким ощущали себя более бодрыми. Также известно, что при злоупотреблении сахаром эндорфина и серотонина образуется в организме меньше, а это усиливает усталость.

Состояние кожи при отказе от сахара также улучшится. Так, сладкие продукты способствуют раннему старению кожи, её потускнению, появлению прыщей. У мужчин при этом повысится уровень тестостерона в организме.

Помогает отказ от сахара и в предотвращении воспаления сосудов. Хроническое воспаление может привести к множеству серьёзных заболеваний: сахарному диабету, инсульту и пр. Воспаление же мозга, которое тоже может возникнуть при употреблении большого количества сладкого, - это причина деменции, болезни Альцгеймера.

Нервные клетки при отказе от сладкого начинают воспроизводить новые клетки. Это позволит улучшить концентрацию внимания.

Кроме того, когда человек ест много продуктов с большим количеством сахара, он ощущает голод гораздо чаще. Объясняется это тем, что с каждым разом в организме вырабатывается всё больше инсулина, чтобы глюкоза не нанесла вред организму. В итоге у человека развиваются такие болезни, как стеатогепатит, ожирение, а также сахарный диабет.