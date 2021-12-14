Опубликовано видео c российским КПК на отечественной ОС

Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа», разработчик мобильной ОС «Аврора», опубликовали видео, на котором показан первый российский КПК на отечественной операционной системе. Ролик опубликован на YouTube.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Открытой мобильной платформы», на записи показаны функции портативного компьютера. Например, открытие приложений, таких как «Браузер» и «Погода». Также показано взаимодействие с главным меню и меню настроек.