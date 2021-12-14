Московские археологи рассказали о найденных за год артефактах

В ходе раскопок в российской столице в 2021 году археологи нашли более 15 тыс. артефактов, среди которых посуда, печные изразцы и подарки, сообщается на сайте мэрии Москвы.

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Площадь раскопок составила почти 12 тыс. кв. метров – среди значимых площадок были улицы Ильинка, Сретенка, Динамовская, Гончарная, а также Замоскворечье и Китай-город, говорится в сообщении на сайте мэрии.

Всего нашли 275 тыс. предметов, из которых более 15 тысяч – это индивидуальные находки. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что это связано с тем, что в 2021 году «были не просто археологические наблюдения, а полноценные раскопки на нескольких значимых площадках», это «территории с крайне интересными богатыми культурными слоями, где исторически пересекались торговые маршруты, были мастерские, то есть велась активная городская жизнь».

Среди примечательных находок – артефакты, которые отражают предновогодний быт москвичей, в том числе парадная посуда. Например, найдены печные изразцы, подарки-игрушки (свистульки-уточки, красноглиняный коник с седлом) и предметы, которые могли стать праздничным подарком для взрослых – на Дубининской улице и в районе Замоскворечья нашли фарфоровую статуэтку в виде рождественского ягненка, миниатюрную японскую скульптуру окимоно из слоновой кости и расписную поливную птичку. Находки относятся к XIX веку.

«Еще один интересный артефакт – накладка 1888 года «Ломовой № 6605», подобные выдавали извозчикам. Можно представить, что этот извозчик спешил в чей-то дом с елкой, праздничные деревья к 1880-м годам уже стали в Москве обычным делом», – говорится в сообщении.

Самой древней находкой сезона стали женские стеклянные браслеты XII века, обнаруженные на Ильинке. Еще один особенный артефакт – коронационный стакан XVIII века, обнаруженный на Гончарной улице.