Специалисты рассказали о пользе живой новогодней елки

Специалисты считают, что живая ёлка, источающая запах хвои и выделяющая фитонциды, очищающие воздух от вредных бактерий, станет лучшим вариантом украшения любого дома. При этом многие из них считают, что искусственные ёлки сложны в утилизации и могут вызвать аллергию, пишет РИА Новости.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир считает, что живая ёлка освежает воздух в квартире запахом хвои и очищает его фитонцидами. Хвоя также богата аскорбиновой кислотой, которая отвечает за поддержку иммунитета.

Отрадно, что после праздников живую елку можно использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары и многое другое, — сказала специалист, добавив, что живое дерево в отличие от пластикового после утилизации перегнивает в земле и не наносит вред природе.

Заместитель генерального директора Мособллеса Александр Передерий добавил, что у искусственных ёлок есть свои плюсы: они многоразовые, легко устанавливаются.

Но если говорить о минусах, то и тут, конечно, они есть. Самое главное — нет натурального хвойного запаха. Не всегда производители изготавливают новогодние ёлки из качественных материалов, что, в свою очередь, может вызвать у некоторых аллергическую реакцию. При этом хорошая искусственная ель стоит достаточно дорого, — отметил эксперт.

По его словам, искусственные деревья собирают пыль, а при утере или порче нескольких веток или деталей собрать такую ёлку на следующий год будет сложно. К тому же, уточнил Передерий, производство и утилизация искусственных деревьев гораздо больше вредит природе, чем вырубка живых деревьев, так как пластик не разлагается.