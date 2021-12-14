Назван гормон, помогающий снизить ревность

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что снижению ревности способствует окситоцин. К таким выводам они пришли, проанализировав результат эксперимента с парами, сообщается на портале Journal of Psychopharmacology.

Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир») «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)

Ученые из Китайской академии наук считают, что окситоцин, также известный под названием «гормон любви», имеет большое значение в формировании близости в паре. Они решили проверить предыдущие исследования, в которых говорилось, что этот гормон способен снижать число конфликтов и отвлекать партнеров от других людей.

В эксперименте приняли участие 70 гетеросексуальных пар. Части из них через нос был введен окситоцин, а части – плацебо. Затем партнерам предлагалось описать свои эмоции, представив, что их возлюбленный им изменил. Еще одним пунктом была проверка реакции партнеров во время совместной компьютерной игры. Вместе с ними там участвовал еще один человек, и в определенный момент внезапно один из членов пары вылетал из игрового действия, а его партнер оставался играть дальше с «чужаком».

В обоих случаях участники опыта, которые получили окситоцин, спокойнее реагировали на эти факторы и меньше ревновали.