Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции на YouTube-канале журнала.

Фото: ТАСС ТАСС

"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От кризиса изменения климата, который угрожает самому существованию [человека], от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает в себе темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск", - объявил Фельзенталь. Он добавил, что влияние Маска на человечество не ограничивается только 2021 годом.

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"Практически невозможно не знать Илона Маска из-за его повсеместного присутствия во всех сферах жизни американского общества. У него есть космическая компания, которая доминирует на рынке ракетных запусков, у него есть автомобильная компания, которая доминирует на рынке электрокаров, у него 65 млн подписчиков в Twitter, которых он развлекает своими странными шутками", - сказала сотрудница журнала Молли Болл, добавив, что одним сообщением в соцсети Маск может повлиять на рынок ценных бумаг или на стоимость криптовалюты. "В этом году он проявил себя во всей красе", - заключила Молли Болл.

"Цель Илона Маска - поселить человека на других планетах. Его SpaceX заявила о себе громче, чем любая другая частная [космическая] компания в мире",- пояснил журналист Time Джеффри Клугер. Другой сотрудник журнала Джон Саймонс отметил, что Маск - не только генеральный директор, но и крупнейший держатель акций компании "Тесла", которая является одной из самых дорогих в США.

"Я восхищаюсь всеми, кто приносит пользу человечеству, будь то сфера развлечений или технологий. Я уважаю любого, кто занимается полезными для окружающих вещами", - ответил сам Маск на вопрос, кто из современников вызывает его восхищение.

С 1927 года в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

"Человек года" выбирается редколлегией после предварительного отбора кандидатов и дискуссий, в ходе которых сотрудники журнала высказывают свое мнение. Первоначально звание звучало как "Человек года" (Man of the Year), несколько раз журнал объявлял "Женщину года" (Woman of the Year). В 1999 году этот "титул" получил название "Персона года" (Person of the Year), однако в русскоязычных СМИ традиционно используется термин "Человек года".

Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР/России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).