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1 час назад

Учёные нашли способ спасти глаза космонавтов от «раздавливания»

Чтобы стать астронавтом (или космонавтом) требуется идеальное зрение. Но к сожалению, его можно испортить в космосе. Учёные из Юго-западного медицинского центра Техасского университета попытались решить эту проблему и разработали спальный мешок, который предотвращает или снижает воздействие космических условий на глаза.

Ученые нашли способ спасти глаза космонавтов от «раздавливания»
Фото: РоскосмосРоскосмос

Более чем у половины астронавтов NASA, побывавших на Международной космической станции (МКС) более полугода, развились проблемы со зрением. Если предположить, что люди будут жить колониями на Марсе, проблема может приобрести куда больший масштаб.

Дело в том, что жидкости, как правило, накапливаются в голове, когда человек спит. На Земле гравитация тянет их обратно, когда вы встаёте. Однако в условиях невесомости в голове скапливается много жидкости, из-за чего давление на глазное яблоко вырастает. Из-за этого орган может стать более плоским, что приведёт к ухудшению зрения.

Новая разработка учёных — специальный спальный мешок — перераспределяет жидкость внутри организма космонавтов. Он позволяет нормализовать внутричерепное давление человека, лежащего в нём, и защитить глаза.

Наука и техника,NASA,
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