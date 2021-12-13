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32 минуты назад

Раскрыты будущие устройства Apple

В 2022 году Apple обновит все свои самые популярные гаджеты. Об этом в своей рассылке Power On сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Раскрыты будущие устройства Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В актуальном письме специалист собрал все гаджеты, которые американская корпорация намерена выпустить в 2022 году. Согласно раскрытым данным, в начале года Apple выпустит новый iPhone SE с поддержкой 5G, осенью будут представлены флагманские смартфоны серии iPhone 14. Также в будущем году обновят планшеты: появятся iPad Pro с беспроводной зарядкой и бюджетный iPad Air.

Важное обновление касается компьютеров Mac. Так, топ-менеджеры Apple запланировали выход увеличенной по сравнению с 24-дюймовой моделью версии настольного компьютера iMac на базе собственного процессора, MacBook Air с новым дизайном и чипом M2. Кроме того, будут представлены новые версии Mac mini, доступный MacBook Pro и Mac Pro на базе нового процессора. Также Гурман уверен, что под брендом Apple выйдет VR-гарнитура — устройство с функциями виртуальной и дополненной реальности.

В 2022 году американский IT-гигант должен показать наушники AirPods Pro нового поколения и часы Apple Watch с версией, которая будет иметь прочный корпус.

В начале декабря Марк Гурман рассказал, что Apple работает над новыми смарт-часами, рассчитанными на профессиональных спортсменов. Девайс будет иметь защищенный от физического воздействия корпус.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,Bloomberg,
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