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36 минут назад

Почему нельзя травмировать родинки

Дерматолог Николай Дмитриев призвал внимательно относиться к возникновению новых родинок, отметив о важности ограничения их травмирования.

Почему нельзя травмировать родинки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Родинкой считают пигментное образование — невус, которое представляет из себя скопление специальных клеток, меланоцитов. Они, в свою очередь, защищают человека от чрезмерного ультрафиолетового излучения. В то же время, родинки могут быть смертельно опасными — они могут привести к раку кожи — меланоме. Врач отметил, что этот вид рака один из самых опасных, так как имеет высокую скорость роста и метастазирования.

Риск онкологии увеличивается, если родинку часто травмировать. Случается это и при сильном загаре или чрезмерной нагрузке ультрафиолетом.

Врач порекомендовал обратиться к специалисту при появлении новой родинки.

“О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования”, — выделил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,Николай Дмитриев,
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