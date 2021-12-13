Почему нельзя травмировать родинки

Родинкой считают пигментное образование — невус, которое представляет из себя скопление специальных клеток, меланоцитов. Они, в свою очередь, защищают человека от чрезмерного ультрафиолетового излучения. В то же время, родинки могут быть смертельно опасными — они могут привести к раку кожи — меланоме. Врач отметил, что этот вид рака один из самых опасных, так как имеет высокую скорость роста и метастазирования.