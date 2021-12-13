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46 минут назад

Назван способ легче переносить холода

Психолог Дмитрий Синарев рассказал россиянам, как чувствовать себя комфортно при зимних холодах. Он призвал следить за своим физическим состоянием, а также относиться к себе с добром и заботой, передает агентство «Прайм».

Назван способ легче переносить холода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синарев назвал разнообразное питание способом легче переносить низкие температуры. По его словам, чем богаче станет рацион, тем лучше станет физическое состояние и настроение.

«Борьба организма с холодом — состояние довольно энергозатратное, так что зима не лучшее время для диеты. Калорийная, равно как и богатая витаминами пища нам сейчас необходима, как никогда — это естественный и нормальный процесс», — объяснил психолог.

Специалист также напомнил о пользе физической активности. В качестве примера он привел утренние пробежки, длительные пешие прогулки, езду на велосипеде, а также занятия в спортивном зале и фитнес. Синарев порекомендовал давать организму нагрузки и не позволять ему «засыпать».

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко назвал способ пережить мороз. По его мнению, от холодов спасает ношение медицинской маски.

Наука и техника,Геннадий Онищенко,РАН,
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