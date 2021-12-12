Как шпионские программы следят за владельцами смартфонов

Объясняет эксперт BBC Science Focus Magazine

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По некоторым признакам можно понять, что с телефоном что-то не так и, вероятно, за вами следят злоумышленники. Подробнее об этом явлении - в статье BBC Science Focus Magazine.

Известно, что почти 10 лет назад фирма NSO Group разработала шпионское программное обеспечение Pegasus. Применяется оно для слежки за пользователями смартфонов, в том числе за общественными активистами, журналистами, политиками.

Опасно это ПО тем, что его можно легко установить. Для этого может быть достаточно просто нажать на ссылку. Также заразить оно может и iPhone, причём прямо через iMessage. После этого злоумышленникам предоставляется доступ к большому количеству информации о владельце устройства: к паролям, местоположению, сообщениям, звонкам, приложениям, микрофону, камере.

И это, конечно, не единственная существующая сейчас вредоносная программа. Опасность таких программ в том, что некоторые из них могут оставаться на смартфоне даже после сброса настроек аппарата до заводских. То есть даже после удаления всех данных и перезагрузки телефон вновь оказывается заражённым.