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1 час назад

Как шпионские программы следят за владельцами смартфонов

Объясняет эксперт BBC Science Focus Magazine

Как шпионские программы следят за владельцами смартфонов
Фото: ТАССТАСС

По некоторым признакам можно понять, что с телефоном что-то не так и, вероятно, за вами следят злоумышленники. Подробнее об этом явлении - в статье BBC Science Focus Magazine.

Известно, что почти 10 лет назад фирма NSO Group разработала шпионское программное обеспечение Pegasus. Применяется оно для слежки за пользователями смартфонов, в том числе за общественными активистами, журналистами, политиками.

Опасно это ПО тем, что его можно легко установить. Для этого может быть достаточно просто нажать на ссылку. Также заразить оно может и iPhone, причём прямо через iMessage. После этого злоумышленникам предоставляется доступ к большому количеству информации о владельце устройства: к паролям, местоположению, сообщениям, звонкам, приложениям, микрофону, камере.

И это, конечно, не единственная существующая сейчас вредоносная программа. Опасность таких программ в том, что некоторые из них могут оставаться на смартфоне даже после сброса настроек аппарата до заводских. То есть даже после удаления всех данных и перезагрузки телефон вновь оказывается заражённым.

Как же понять, что на iPhone есть вредоносное ПО? На это может указывать быстрая разрядка аккумулятора, хотя аппарат при этом не используется; автоматическое включение дисплея без уведомлений; наличие странного фото, которые вы точно не делали; сообщение системы о том, что камера недавно использовала данные о вашем местоположении.

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