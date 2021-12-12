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1 час назад

5 вещей, которые «бросают вызов» законам физики

Издание Al Jazeera рассказало о пяти устройствах, которые, по крайней мере, визуально «бросают вызов» законам физики.

5 вещей, которые «бросают вызов» законам физики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы отметили, что в мире уже появились гаджеты, похожие на те, что мы видели в волшебных фильмах. Первый такой пример — магнитный шар с подсветкой. Он может парить в воздухе в C-образной подставке. У шара можно менять цвет, изменяя настройки трёх светодиодов: фиолетового, розового и голубого.

Далее в списке следует магнитная платформа для переноски вещей (KINGLEV). Она может заставлять «левитировать» предметы весом до 369 граммов. Также существует левитирующая лампа на магнитной подставке. Она автоматически вращается, когда зависает в воздухе.

Четвёртая вещь — лампа «Плавающая луна» с зарядной площадкой — может вращаться в воздухе с помощью смартфона. Нужно включить лампу и положить телефон на зарядную площадку.

Пятое устройство антигравитационные часы создают иллюзию, будто вода течёт вверх, а ещё они оснащены очистителем воздуха.

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