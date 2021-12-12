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4 часа назад

Какие натуральные продукты могут подавить тягу к сладкому

Чтобы побороть сильную тягу к сахару, рекомендуется есть продукты, которые обеспечивают большим количеством питательных веществ и дольше сохраняют чувство сытости. Какие же продукты надо есть, рассказала врач из США Лора Бурак.

Какие натуральные продукты могут подавить тягу к сладкому
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первую очередь она упомянула орехи. Врач пояснила, что белок и жир, которые естественным образом содержатся в орехах, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и создать чувство сытости.

Также стоит есть другой жирный продукт — авокадо. Можно попробовать делать тосты с этим плодом или добавлять его в соусы.

Фрукты, хоть и сладкие, но всё же более предпочтительны, чем конфеты или печенье. Также в качестве десерта можно использовать йогурт без большого количества добавленного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

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