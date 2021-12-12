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1 час назад

Названы ранние признаки старческого слабоумия

Старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин рассказал, как предупредить и вовремя заметить деменцию, или старческое слабоумие.

Названы ранние признаки старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При деменции человек теряет способность мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени. По словам Голошейкина, чаще всего встречаются два вида деменции: атрофическая, вызванная, например, болезнью Альцгеймера, и сосудистая, связанная с атеросклерозом сосудов головного мозга.

Риск деменции могут повысить гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. Также среди факторов могут быть социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Плохо могут сказаться также курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, малоподвижный образ жизни.

Специалист отметил, что состояние преддеменции трудно диагностируется. Его можно спутать с нормальным старением или даже с реакцией на стресс. Среди признаков будущей деменции Голошейкин перечислил: забывчивость, неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления, даже потеря слуха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

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