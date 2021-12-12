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38 минут назад

Врач рассказал о парадоксальной особенности штамма «омикрон»

Пульмонолог Сергей Пурясев полагает, что люди со слабым иммунитетом способны легче переносить «омикрон»-штамм коронавируса, чем люди с сильным иммунитетом. Его слова передает Life.

Врач рассказал о парадоксальной особенности штамма «омикрон»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, при сильном иммунном ответе на инфекцию, организм может сам себя убить, потому что «там, где можно было только погрозить пальчиком, он бьет, как из пушки по воробьям».

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Пурясев объяснил, что отталкивается от условий, в которых зародился «омикрон». Речь о версии ученых, что он появился в теле инфицированного ВИЧ или страдающего иммунодефицитом. То есть, при мутации он не встречал сопротивления от иммунитета.

По мнению специалиста, из-за этого новый вариант коронавируса стал более агрессивным и быстрым.

«Видимо, там у него этих спайк-белков, шипов, может быть больше, чем положено, их антитела не урезали во время мутаций», - сказал Пурясев.

Штамм «омикрон» впервые выявили в ЮАР и Гонконге. 6 декабря в России выявили первые случаи заражения — у двух прибывших из ЮАР.

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