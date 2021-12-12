Ученые: Эффективность Pfizer против штамма «омикрон» падает в 32 раза

Вакцина Pfizer/BioNTech показала эффективность более чем в 30 раз ниже против «омикрон»-штамма коронавируса по сравнению с исходным вариантом вируса, утверждают ученые из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга. Результаты соответствующего исследования опубликованы в South China Morning Post.

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Профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малика Пейриса рассказал, что у большинства испытуемых после вакцинации был высокий уровень активности против исходного Sars-CoV-2, но эта способность была снижена по меньшей мере в 32 раза.

При этом ученые уточняют, что вакцинация по прежнему остается самым эффективным способом защиты от коронавируса.

В Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения утверждают, что эффективность вакцины Pfizer снижена до 22,5% против «омикрон»-штамма. А ученые из Агентства медицинской безопасности Великобритании пришли к выводу, что ревакцинация повышает эффективность вакцин против «омикрона»: до 70% после ревакцинации одной дозой препарата AstraZeneca и до 70% — после Pfizer.