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14 минут назад

Вакцина Pfizer оказалась неэффективной против омикрона

Южноафриканские учёные сообщили, что вакцина Pfizer малоэффективна против нового омикрон-штамма коронавируса. Прививка двумя компонентами вакцины всего лишь на 22,5% срабатывает против заражения. Учёные выяснили это, изучив образцы плазмы крови 12 добровольцев. Они обнаружили, что новый вариант болезни снизил уровень нейтрализующих антител в 41 раз. При этом вакцина всё ещё способна защитить от тяжёлого течения коронавируса.

Вакцина Pfizer оказалась неэффективной против омикрона
Фото: ReutersReuters

Эксперты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в городе Дурбане (ЮАР) изучили кровь добровольцев, получивших две дозы препарата Pfizer. Они выяснили, что новый штамм в 41 раз снизил у вакцинированных уровень антител по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

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Уровень эффективности вакцины составил всего 22,5%, при этом она всё ещё способна защитить от тяжёлого течения заболевания даже при заражении омикроном. Результаты исследования пока не разместили в научном журнале и не рецензировали.

Учёные из ЮАР во главе с руководителем лаборатории Алексом Сигалом стали первыми, кто подтвердил, что омикрон «существенно снижает способность вакцины защищать от инфекции». Однако они уверены, что бустерный укол может повысить иммунитет.

В Южную Корею завезли "омикрон"-штамм из России

Новый штамм B.1.1.529 выявили на юге Африки в середине ноября. ВОЗ включила его в группу потенциально опасных вариантов коронавируса и присвоила ему название «омикрон», после чего страны Европы ограничили сообщение с южной частью Африки, а Израиль и Марокко полностью закрыли границы.

В начале декабря у двух российских туристов, прибывших из ЮАР, подтвердили заражение новым штаммом. Следом в России сократили срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. На такие меры пошли из-за большей заразности омикрон-штамма и более быстрой реакции организма в случае заражения.

Руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заразившиеся омикрон-штаммом россияне переносят инфекцию в лёгкой форме, так как были привиты. Ранее появилась информация, что новый штамм обнаружили у четырёх вернувшихся из ЮАР туристов, однако позже Роспотребнадзор заявил, что заразились только двое.

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