Вакцина Pfizer оказалась неэффективной против омикрона

Южноафриканские учёные сообщили, что вакцина Pfizer малоэффективна против нового омикрон-штамма коронавируса. Прививка двумя компонентами вакцины всего лишь на 22,5% срабатывает против заражения. Учёные выяснили это, изучив образцы плазмы крови 12 добровольцев. Они обнаружили, что новый вариант болезни снизил уровень нейтрализующих антител в 41 раз. При этом вакцина всё ещё способна защитить от тяжёлого течения коронавируса.

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Эксперты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в городе Дурбане (ЮАР) изучили кровь добровольцев, получивших две дозы препарата Pfizer. Они выяснили, что новый штамм в 41 раз снизил у вакцинированных уровень антител по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

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Уровень эффективности вакцины составил всего 22,5%, при этом она всё ещё способна защитить от тяжёлого течения заболевания даже при заражении омикроном. Результаты исследования пока не разместили в научном журнале и не рецензировали.

Учёные из ЮАР во главе с руководителем лаборатории Алексом Сигалом стали первыми, кто подтвердил, что омикрон «существенно снижает способность вакцины защищать от инфекции». Однако они уверены, что бустерный укол может повысить иммунитет.

Новый штамм B.1.1.529 выявили на юге Африки в середине ноября. ВОЗ включила его в группу потенциально опасных вариантов коронавируса и присвоила ему название «омикрон», после чего страны Европы ограничили сообщение с южной частью Африки, а Израиль и Марокко полностью закрыли границы.

В начале декабря у двух российских туристов, прибывших из ЮАР, подтвердили заражение новым штаммом. Следом в России сократили срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. На такие меры пошли из-за большей заразности омикрон-штамма и более быстрой реакции организма в случае заражения.