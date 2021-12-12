Эффективность «Спутника V» против «омикрона» проверят за 10 дней

Эффективность отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» против нового штамма «омикрон» проверят в течение 10 дней, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности «Спутника» против новых мутаций вируса.
Он добавил, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени.