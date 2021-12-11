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24 минуты назад

Врачи назвали лучшее средство от похмелья

Преподаватель психологии здоровья в Университете Бата Салли Адамс утверждает, что от похмелья лучше всего помогает жирный бекон и яйца. Об этом пишет The Sun.

Врачи назвали лучшее средство от похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

То есть Адамс считает ошибочным мнение, что после чрезмерного употребления алкоголя не стоит есть тяжелую пищу, так как желудку ее трудно переваривать.

Он утверждает, что такие продукты, как бекон, яйца и брокколи, содержат аминокислоту цистеин, которая может уменьшить количество токсичного химического ацетальдегида, который вырабатывается при метаболизме алкоголя в организме и вызывает похмелье.

Британские врачи также советуют овощи, супы и бульоны, чтобы справится с обезвоживанием организма.

Помимо воды при похмелье организму требуются натрий, магний, калий и кальций, которые содержатся в бананах, авокадо, орехах и батате. А при рвоте и диарее специалисты рекомендуют спортивные коктейли.

А вот употребление большого количества воды для предотвращения или лечения похмелья эксперты назвали самым большим мифом.

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