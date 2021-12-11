Россиян предупредили о смертельной опасности штамма «омикрон»

Штамм «омикрон» крайне опасен для людей с онкологическими заболеваниями. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков .

По его словам, научное исследование, проведенное в России, показало, что сочетание COVID-19 с онкологией в 18% случаев приводит к смерти пациента. Более 60% оказываются в реанимации. В Китае летальность еще больше - около 40%.