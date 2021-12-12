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55 минут назад

Какой витамин может спровоцировать рак

Норвежские исследователи выяснили, что люди, принимающие много фолиевой кислоты, имеют повышенный риск развития рака.

Какой витамин может спровоцировать рак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Фолиевая кислота — это водорастворимый витамин. Его часто используют в сочетании с другими витаминами. Как отметили авторы, существуют убедительные доказательства того, что получение достаточного количества фолиевой кислоты может снизить риск заболеть некоторыми видами рака. Но приём слишком большого количества этого витамина может иметь противоположный эффект, вызывая рост раковых клеток.

Исследователи увидели, что в группе, которая принимала фолиевую кислоту, 10% умело от рака, а в группе, которая не употребляла лишних доз витамина, смертность от рака составила 8,4%. Риск увеличился ненамного, но всё же.

Эксперты посоветовали проверять, чтобы в поливитаминах содержалось не более 400 микрограммов фолиевой кислоты, а также не употреблять дополнительно этот витамин, если врач вам этого не рекомендовал.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

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