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25 минут назад

Ракета New Shepard совершила суборбитальный полет с туристами

Американская ракета New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет, на ее борту находились шесть туристов. Разработавшая ракету компания Blue Origin вела трансляцию ее запуска на YouTube.

Ракета New Shepard совершила суборбитальный полет с туристами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ракета отправилась в космос со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас в 9.45 по местному времени. Путешествие шестерых членов экипажа длилось более 10 минут.

На борту находились дочь первого совершившего полет в космос гражданина США Алана Шепарда Лора Шепард, а также ведущий телевизионного шоу ABC Good Morning America Майкл Страхан. Помимо этого, в путешествие отправились четыре туриста — Дилан Тейлор, Эван Дик, Лейн Бесс и Кэмерон Бесс.

В октябре Blue Origin в пятый раз посадила на землю суборбитальный корабль New Shephard. Во время первого испытательного запуска 23 ноября 2015 года ракета New Shepard и одноименный корабль достигли высоты 100,5 километра. Компания стала первой, успешно запустившей использованную многоразовую ракету.

Наука и техника,Дилан Тейлор,Алан Шепард,телеканал АВС,
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