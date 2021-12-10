Илон Маск рассказал о своей будущей работе

Основатель и президент компаний Space X и Tesla Илон Маск решил сменить работу и стать блогером. Об этом он написал в Twitter.

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«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», - написал Маск и поинтересовался у подписчиков, что они думают об этом.

Несколько блогеров с многомилионной аудиторией в комментариях предложили предпринимателю помочь с продвижением его каналов.

1 ноября Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние, согласно рейтингу Forbes, превысило 300 млрд долларов. На сегодняшний день Forbes оценивает состояние главы Space X и Tesla в 263 млрд долларов.