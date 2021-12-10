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29 минут назад

Илон Маск рассказал о своей будущей работе

Основатель и президент компаний Space X и Tesla Илон Маск решил сменить работу и стать блогером. Об этом он написал в Twitter.

Илон Маск рассказал о своей будущей работе
Фото: ReutersReuters

«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», - написал Маск и поинтересовался у подписчиков, что они думают об этом.

Несколько блогеров с многомилионной аудиторией в комментариях предложили предпринимателю помочь с продвижением его каналов.

1 ноября Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние, согласно рейтингу Forbes, превысило 300 млрд долларов. На сегодняшний день Forbes оценивает состояние главы Space X и Tesla в 263 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск продал свой последний дом на планете Земля и официально стал бездомным. Поместье со столетней историей в калифорнийском Хиллсборо купил неназванный покупатель за 32 млн доллара. Таким образом, Маск выполнил свое обещание избавиться от всего недвижимого имущества на Земле, так как его больше интересует жизнь на Марсе.

Наука и техника,Илон Маск,Forbes,
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